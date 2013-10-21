Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября 2013, 12:33

Транспорт

Московское управление ГИБДД начало тотальную проверку автобусов

Фото: ИТАР-ТАСС

С 21 по 27 октября столичное управление ГИБДД будет проводить проверку водителей автобусов и осуществляющих перевозку людей предприятий.

Как сообщает пресс-служба московской дорожной полиции, цели рейда - выявление, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, совершаемых водителями автобусов, а также проверка технического состояния транспортных средств и наличие лицензии на перевозку.

Согласно статистике, с начала 2013 года с участием автобусов произошло 576 ДТП, в которых 49 человек погибли и 779 получили ранения. При этом основными видами ДТП с участием автобусов являются столкновение, падение пассажира и наезд на пешехода.

Сайты по теме


автобусы рейды проверки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика