Московское управление ГИБДД начало тотальную проверку автобусов

Фото: ИТАР-ТАСС

С 21 по 27 октября столичное управление ГИБДД будет проводить проверку водителей автобусов и осуществляющих перевозку людей предприятий.

Как сообщает пресс-служба московской дорожной полиции, цели рейда - выявление, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, совершаемых водителями автобусов, а также проверка технического состояния транспортных средств и наличие лицензии на перевозку.

Согласно статистике, с начала 2013 года с участием автобусов произошло 576 ДТП, в которых 49 человек погибли и 779 получили ранения. При этом основными видами ДТП с участием автобусов являются столкновение, падение пассажира и наезд на пешехода.