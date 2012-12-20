Главный Дед Мороз страны приедет в парк Горького на автобусе

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Главный Дед Мороз страны 24 декабря встретится с москвичами и гостями города в парке имени Горького, куда в полдень приедет на двухэтажном автобусе с открытой крышей.

Дед Мороз зажжет новогоднюю елку, а затем разошлет гонцов включать иллюминацию на остальных городских елках.

В этот сказочный день на главной парковой сцене "Города сказок" состоятся выступления героев любимых детских сказок: Незнайки, Буратино, Винни Пуха и Железного человека.

Рядом со сценой будут работать интерактивные площадки и тематические павильоны. Например, в павильоне "Мультипликация" маленькие гости смогут сами нарисовать свой собственный эфир, в павильоне "Карлсон" – испечь аппетитные плюшки, в "Кукольном театре Карабаса Барабаса" – посмотреть спектакль. Также в шатре "Следствие ведут колобки" дети попробуют себя в роли детективов, а в шатре Бременских музыкантов – в роли исполнителей.

Добавим, что главный российский Дед Мороз вот уже второй год встречается с горожанами в парке культуры имени Горького. Раньше это праздничное мероприятие проходило на одной из центральных городских площадей, но его решили перенести, чтобы не перекрывать улицы.