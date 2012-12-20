Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

20 декабря 2012, 13:02

Флешмобы и акции

Главный Дед Мороз страны приедет в парк Горького на автобусе

Фото: ИТАР-ТАСС

Главный Дед Мороз страны 24 декабря встретится с москвичами и гостями города в парке имени Горького, куда в полдень приедет на двухэтажном автобусе с открытой крышей.

Дед Мороз зажжет новогоднюю елку, а затем разошлет гонцов включать иллюминацию на остальных городских елках.

В этот сказочный день на главной парковой сцене "Города сказок" состоятся выступления героев любимых детских сказок: Незнайки, Буратино, Винни Пуха и Железного человека.

Рядом со сценой будут работать интерактивные площадки и тематические павильоны. Например, в павильоне "Мультипликация" маленькие гости смогут сами нарисовать свой собственный эфир, в павильоне "Карлсон" – испечь аппетитные плюшки, в "Кукольном театре Карабаса Барабаса" – посмотреть спектакль. Также в шатре "Следствие ведут колобки" дети попробуют себя в роли детективов, а в шатре Бременских музыкантов – в роли исполнителей.

Добавим, что главный российский Дед Мороз вот уже второй год встречается с горожанами в парке культуры имени Горького. Раньше это праздничное мероприятие проходило на одной из центральных городских площадей, но его решили перенести, чтобы не перекрывать улицы.

Ссылки по теме

автобусы Дед Мороз елки ЦПКиО имени Горького
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика