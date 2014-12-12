В подмосковной Яхроме столкнулись два автобуса и шесть легковушек

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В Подмосковной Яхроме, рядом с горнолыжным склоном, произошло ДТП с участием двух автобусов и шести легковых машин, сообщает Агентство "Москва".

Авария случилась на 2-м километре дороги Яхрома-Дмитров в 8.30. По данным МИА "Россия сегодня", в результате столкновения пострадали 13 человек.

В пресс-службе областного главка спасателей уточнили, что движение в месте ДТП перекрыто и аварию лучше объезжать. В ликвидации последствий ДТП участвует 21 человек и восемь единиц техники.