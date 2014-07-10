Автобус Москва - Нальчик врезался в фонарный столб

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Междугородный автобус, следовавший из Москвы в Нальчик, попал в аварию на 438 километре федеральной трассы М-4 "Дон" рядом с селом Даньшино Хлевенского района Липецкой области, сообщает "Интерфакс".

Информация о ДТП поступила в МЧС от очевидца в четверг в 16.05. Выяснилось, что автобус столкнулся со световой опорой, транспортному средству причинены существенные повреждения.

В результате аварии пострадал один человек, он госпитализирован в Хлевенскую Центральную райбольницу. Пассажиров отправляют попутными автобусами.