Женщина выпала из автобуса на юге столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юге Москвы женщина получила множественные травмы, выпав из автобуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в 11 часов утра у дома №10 на Большой Тульской улице. Пострадавшая получила травмы, упав из открытых дверей автобуса при посадке.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что водитель автобуса продолжил движение и уехал с места происшествия.

Женщину доставили в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.