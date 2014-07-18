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Авиа и аэропорты

18 июля 2014, 14:53

Британская семья не попала на разбившийся самолет из-за нехватки мест

авиакомпании Спасение крушение самолета Малайзия авиа и аэропорты

Фото: malaysiaairlines.com

Британская семья с маленьким ребенком не попала на самолет Malaysia Airlines, разбившийся 17 июля на востоке Украины, сообщает BBC.

Бэрри и Иззи Сим в последний момент из-за нехватки мест на самолете Malaysia Airlines решили полететь рейсом компании KLM. Глава семьи в интервью говорит, что, когда узнал о крушении, он "почувствовал себя плохо из-за образовавшейся в желудке ямы. Потом там стали появляться бабочки. И сердце снова пошло". "Мы должны были быть в том самолете, но, очевидно, что-то подсказало нам: нет, вам туда не надо", − добавила его жена Иззи.

В настоящее время есть информация о 9 погибших из-за падения самолета британцах. Выживших в авиакатастрофе нет. Напомним, что Boeing 777 малайзийских авиалиний в четверг 17 июля рухнул на территории Украины недалеко от российской границы.

На место авиакатастрофы на Украине прибудут специалисты ОБСЕ

Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур и следовал на высоте 10600 метров. На борту находилось 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли. Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени.

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