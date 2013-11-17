Ространснадзор проверяет авиакомпанию "Татарстан"

Фото: ИТАР-ТАСС

Ространснадзор начал проверку авиакомпании "Татарстан", чей самолет несколько часов назад разбился в аэропорту в Казани. Как сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" советник главы "Росавиации" Сергей Извольский, пока приостанавливать рейсы компании не планируется.

Специалисты ведомства проверят деятельность юридического лица и соблюдение компанией норм безопасности полетов.

Напомним, в 19.26 в аэропорту Казани при посадке разбился самолет, погибли 50 человек: 44 пассажира и 6 членов экипажа.