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Авиа и аэропорты

14 января 2015, 11:25

Росавиация приостановила сертификат авиакомпании "Ак Барс Аэро"

авиакомпании Росавиация авиа и аэропорты Ак Барс Аэро

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта "Ак Барс Аэро", сообщает пресс-служба ведомства. Такое решение связано с ухудшением основных производственных показателей и нестабильным финансовым положением авиакомпании.

К приостановке полетов "Ак Барс Аэро" привела совокупность финансово-экономических факторов. В планах руководства авиакомпании – выйти с предложением о формировании нового юридического лица. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь "Ак Барс Аэро" Ильгиза Насибуллина, компания планирует восстановить действие сертификата в течение трех месяцев.

"Действие сертификата приостановлено Росавиацией по нашей просьбе в связи с приостановкой полетов. Это формальная процедура. В течение трех месяцев действие сертификата можно легко восстановить. По нашим прогнозам, этого срока достаточно, чтобы решить финансовые трудности и восстановить действие сертификата", - заявила Насибуллина.

Теперь субсидируемые перевозки в Приволжском федеральном округе будут выполнять авиакомпании ГУП Оренбургской области "Аэропорт Оренбург" и ЗАО "Авиа Менеджмент Груп".

Напомним, авиакомпания "Ак Барс Аэро" с понедельника прекратила отправление регулярных рейсов на неопределенный срок. Руководство компании объяснило свое решение падением курса рубля и снижением пассажиропотока.

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В результате роста курса доллара у компании возникли трудности с выплатами по лизингу, кроме того, обслуживать парк воздушных судов стало значительно дороже. Регулярные рейсы перестали приносить авиакомпании прибыль.

Авиакомпания является официальным перевозчиком правительства Татарстана. Самолеты "Ак Барс Аэро" регулярно летали из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Омск.

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