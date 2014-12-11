Авиакомпания Georgian Airways с 12 декабря возобновляет полеты в Москву

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Правительство Грузии удовлетворило часть требований грузинской авиакомпании Georgian Airways, протестующей из-за конкуренции с "Аэрофлотом". Перевозчик возобновит прямые рейсы в Москву с 12 декабря, сообщает МИА "Россия сегодня".

Представители Georgian Airways выдвинули в среду властям страны требования из восьми пунктов, в случае их невыполнения они пригрозили устроить массовые акции и парализовать тбилисский международный аэропорт. Главные требования - отмена разрешения авиакомпаниям РФ на неограниченное количество рейсов, упразднение разрешения на выполнение полетов.

В итоге авиакомпания приостановила полеты в Москву 10 декабря.

"Завтра полеты возобновятся. Правительство Грузии выполнило часть наших требований, а с понедельника, постепенно, шаг за шагом будут удовлетворены остальные требования", - заявил журналистам представитель компании в четверг.

Он добавил, что в случае невыполнения всех требований авиакомпания снова продолжит акции протеста.