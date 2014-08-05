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Жизнь в мире

05 августа 2014, 21:52

Акции авиакомпаний упали из-за возможного ограничения полетов через РФ

авиакомпании санкции жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Акции европейских авиакомпаний упали в цене после сообщений о том, что Россия может ограничить полеты через свою территорию, сообщает МИА "Россия сегодня".

По данным агентства, российские чиновники обсуждают ограничение или запрет транзитных полетов европейских авиакомпаний из Европы в Азию через территорию России в ответ на санкции против России со стороны Евросоюза.

Решение должно принять правительство, сейчас идут консультации на уровне Минтранса и МИДа. На фоне этой информации, акции авиационных холдингов Air France-KLM и IAG 5 августа упали на 3,8 процента. Также из-за ограничения полетов через территорию России могут пострадать и финские авиакомпании, например, компания Finnair, цитирует агентство финскую телерадиокорпорацию Yle. По данным Yle, 40 процентов от общего пассажирского трафика компании составляют маршруты на Дальний Восток.

Кроме того, в случает ограничения полетов убытки немецкой авиакомпании Lufthansa могут превысить один миллиард евро за три месяца.

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Ранее Владимир Путин поручил правительству России проработать ответные меры на западные санкции. По словам президента, ответ на западные санкции должен быть аккуратным. В частности, необходимо поддержать отечественных производителей и не навредить потребителям.

Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных санкций против России в ответ на события на Украине.

Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.

Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.

Первый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу в марте 2014 года. Позднее перечень неоднократно расширялся.

Санкции в отношении России ввели и другие страны. В частности: США, Канада, Австралия и Япония.

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