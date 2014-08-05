Акции авиакомпаний упали из-за возможного ограничения полетов через РФ

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Акции европейских авиакомпаний упали в цене после сообщений о том, что Россия может ограничить полеты через свою территорию, сообщает МИА "Россия сегодня".

По данным агентства, российские чиновники обсуждают ограничение или запрет транзитных полетов европейских авиакомпаний из Европы в Азию через территорию России в ответ на санкции против России со стороны Евросоюза.

Решение должно принять правительство, сейчас идут консультации на уровне Минтранса и МИДа. На фоне этой информации, акции авиационных холдингов Air France-KLM и IAG 5 августа упали на 3,8 процента. Также из-за ограничения полетов через территорию России могут пострадать и финские авиакомпании, например, компания Finnair, цитирует агентство финскую телерадиокорпорацию Yle. По данным Yle, 40 процентов от общего пассажирского трафика компании составляют маршруты на Дальний Восток.

Кроме того, в случает ограничения полетов убытки немецкой авиакомпании Lufthansa могут превысить один миллиард евро за три месяца.





Ранее Владимир Путин поручил правительству России проработать ответные меры на западные санкции. По словам президента, ответ на западные санкции должен быть аккуратным. В частности, необходимо поддержать отечественных производителей и не навредить потребителям.

Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных санкций против России в ответ на события на Украине.

Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.

Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.

Первый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу в марте 2014 года. Позднее перечень неоднократно расширялся.

Санкции в отношении России ввели и другие страны. В частности: США, Канада, Австралия и Япония.