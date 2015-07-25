Вероятной причиной падения Як-52 под Самарой назвали ошибку пилота

Як-52. Фото: wikimedia.org/AlexeyMartyishkin

Наиболее вероятной причиной падения самолета ЯК-52 в Самарской области, в результате чего погибли два человека, стал человеческий фактор, сообщает "Интерфакс"

По словам старшего помощника приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майи Ивановой, причиной катастрофы предположительно послужила ошибка пилота, поскольку самолет упал во время выполнения фигур высшего пилотажа.

Оба погибших числились пилотами в ДОСААФ, прошли медицинский предполетный осмотр на аэродроме Бобровка, откуда взлетел самолет.

Иванова отметила, что с момента получения информации об авиапроисшествии на месте работает Куйбышевский транспортный прокурор.

Напомним, еще один инцидент с самолетом Як-52 также принадлежащим ДОСААФ произошел месяц назад в Тюменской области. По предварительной версии, двое молодых людей прибыли из Москвы на моноплане Gardan, чтобы приобрести Як-52. Машинам не разрешили совершить вылет. Но пилоты, несмотря на запрет, ночью проникли в кабины и угнали самолет. По факту угона самолета возбудили уголовное дело.