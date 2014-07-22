Рядом с упавшим Boeing летел военный самолет - Минобороны

Перед крушением возле Boeing зафиксировали военный самолет

Представители Министерства обороны России заявили, что перед крушением рядом с Boeing 777, упавшим на востоке Украины, летел военный самолет. Эти данные российские военные получили с радаров, сообщает телеканал "Москва 24".

Минувшей ночью "черные ящики" разбившегося самолета получили малайзийские специалисты. Их передали ополченцы, которые ведут в Луганской и Донецкой областях боевые действия против украинских войск.

Доступ к бортовым самописцам также получат эксперты Международной организации гражданской авиации.

Тела погибших в авиакатастрофе отправляют в рефрижераторах в Харьков, откуда их доставят в Нидерланды. В поезде находятся около 200 тел пассажиров потерпевшего крушение самолета.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airways, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение недалеко от города Шахтерска на востоке Украины. В результате катастрофы погибли 298 человек.