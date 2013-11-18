В авиакатастрофе в Казани погибли двое сотрудников ВШЭ

Фото: ИТАР-ТАСС

Двое сотрудников Высшей школы экономики погибли при крушении Boeing в Казани 17 ноября.

Как сообщается на сайте университета, тем рейсом летели профессор Института образования и директор Центра университетского менеджмента Евгений Князев, а также старший научный сотрудник Наталья Дрантусова.

Кроме того, там летели сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава УФСБ по Татарстану Александр Антонов.

Напомним, в 19.25 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс U9 363.

В Казани создан штаб по координации работы медиков, который возглавляет заместитель министра здравоохранения Айрат Фаррахов. В настоящее время опознаны тела десяти погибших, на место крушения прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и ожидается прилет начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина. Основными версиями случившегося называют отказ техники и ошибку пилотирования.