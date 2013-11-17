Экипаж рейса "Москва-Казань" докладывал о неготовности к посадке

Фото: Vesti.ru

Экипаж разбившегося в Казани Boeing-737 рейса U9 363 "Москва-Казань" перед катастрофой сообщил наземным службам, что неготов к посадке. По одной из версий, причиной захода на второй круг стали технические проблемы, сообщает телеканал "Москва 24".

Экипаж доложил, что не готов к посадке, когда самолет находился за 500 метров до торца полосы. Скорее всего, это может говорить о том, что была неисправна та или иная техника, какая именно, экипаж не уточнил.

После сообщения о неготовности к посадке экипаж попытался зайти на второй круг.

По одной из версий, самолет, потерпевший катастрофу в аэропорту Казани, при посадке задел крылом землю. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил первый замруководителя управления Следственного комитета РФ по Татарстану Марат Зарипов.

"Бортовые самописцы пока не найдены, идут допросы диспетчеров. По первоначальным допросам, выполняя второй заход на посадку, самолет задел крылом землю", - сказал Зарипов.

Boeing-737 упал за 150-160 метров до начала взлетной полосы. Радиус разброса обломков, по словам Зарипова, составил примерно 500 на 500 метров.

В числе основных версий авиакатастрофы – техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия. По предварительным данным, в аварии погибли 50 человек - 44 пассажира и 6 членов экипажа.