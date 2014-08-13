При крушении самолета погиб кандидат в президенты Бразилии

Эдуардо Кампос. Фото: twitter.com/eduardocampos40

В районе бразильского портового города Сантос в штате Сан-Паулу разбился легкомоторный самолет Cessna 560XL. На борту потерпевшего крушение судна находится кандидат в президенты страны Эдуардо Кампос.

Легкомоторный самолет упал в жилом квартале, повредив здание гимназии и два дома. Жертвами трагедии стали не менее 10 человек, и Кампос был в их числе, сообщает BBC со ссылкой на коллегу политика по партии.

Вместе с Кампосом на борту находились его жена и сын. Причина крушения пока не установлена, однако специалисты полагают, что ею могла послужить плохая погода - в Сантосе было туманно и дождливо.

49-летний Кампос собирался участвовать в выборах президента страны от бразильской Социалистической партии. Голосование намечено на 5 октября.