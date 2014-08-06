Причины крушения Boeing на востоке Украины назовут в сентябре

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Нидерландский совет по безопасности (НСБ) обнародует предварительный доклад о причинах крушения самолета авиакомпании Malaysia Airlines на территории Украины в течение сентября, передает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Как уточняют в агентстве, согласно правилам Международной организации гражданской авиации, доклад о крушении самолета публикуется через месяц после авиакатастрофы. Однаков случае с малайзийским самолетом пришлось продлить сроки работы из-за сложности в доступе к месту трагедии. НСБ координирует работу международных экспертов, пытающихся установить причину крушения Boeing и расшифровывающих данные "черных ящиков".

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Среди них было много голландцев и австралийцев.