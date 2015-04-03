Пилот Airbus A320 намеренно разбил самолет

Фото: M24.ru

Специалистам удалось полностью расшифровать данные одного из "черных ящиков" разбившегося во Франции лайнера Airbus A320. Подтвердилась первоначальная гипотеза, второй пилот самолета целенаправленно направил воздушное судно в землю, сообщает BFM TV.

Мотивы Андреаса Любитца, сидевшего в этот момент за штурвалом, остаются неизвестными. Однако следствию удалось установить, что мужчина страдал от депрессии.

"Черный ящик" обнаружили на месте катастрофы во Французских Альпах вскоре после крушения лайнера. Там были записаны переговоры пилотов.

В частности, на записи слышно, как Любитц нажимал на кнопки мониторинговой системы, чтобы самолет начал снижаться. Командира воздушного судна в этот момент в кабине не было. Кроме того, на записи слышно дыхание второго пилота, который был жив до момента крушения.

Следователи считают, что второй пилот запер кабину, чтобы не пустить обратно вышедшего командира экипажа, и начал снижение, после чего самолет врезался в гору.

Напомним, самолет Airbus A320 потерпел крушение на юге Франции 24 марта, инцидент произошел в департаменте Альпы Верхнего Прованса. В авиакатастрофе погибли 150 человек – все, кто находился в самолете.