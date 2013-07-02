При крушении вертолета в Якутии погиб 21 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

При крушении вертолета Ми-8 в Якутии погиб 21 человек, пятеро, в том числе ребенок, выжили.

"Вертолет задел винтом скалу и рухнул. В живых остались три члена экипажа и женщина с ребенком. Среди погибших - депутат заксобрания Якутии Александр Морозкин, руководитель республиканской инвестиционной компании Виктор Ефимов и представители компании "АЛРОСА", - сообщает ИТАР-ТАСС.

Ми-8 упал в 45 километрах к северо-западу от аэропорта поселка Депутатский. На борту вертолета, выполнявшего рейс по маршруту Депутатский - село Казачье, находились 11 детей.

Глава республики Егор Борисов экстренно вернулся в Якутск из села Чурапча, чтобы координировать работы на месте катастрофы.

В Межгосударственном авиационном комитете сформирована комиссия для расследования обстоятельств крушения вертолета. Возглавил комиссию начальник отдела МАК Юрий Григорьев.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".