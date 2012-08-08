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Политика

08 августа 2012, 10:13

Пилотажные группы ВВС России останутся в Кубинке - главком

авиация ВВС Кубинка власть

ИТАР-ТАСС

Военно-воздушные силы не планируют отказываться от пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", дислоцированных в Кубинке (Московская область), заявил главнокомандующий ВВС России генерал-майор Виктор Бондарев.

"Никто пилотажные группы не закрывает. Это очередная "утка", - так главком прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что ВВС могут отказаться от пилотажников из Кубинки, передает "Интерфакс".

На данный момент в ВВС РФ есть 4 официальных пилотажных группы, которые участвуют в показательных полетах. Это "Русские витязи" и "Стрижи" из Кубинки, "Соколы России" из Липецка, а также вертолетная группа "Беркуты" из Торжка.

Генерал также отметил, что министр обороны принял решение "создать еще одну пилотажную группу на учебно-боевых самолетах Як-130 при получении этого самолета Военно-воздушными силами". Базироваться эта пилотажная группа также будет в Кубинке.

Напомним, 12 августа ВВС России отмечают 100-летие со дня создания.

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