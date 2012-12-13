На борту самолета Москва - Хабаровск умер ребенок

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Сегодня утром на борту самолета Боинг-777, выполнявшего рейс по маршруту Москва — Хабаровск, скончался 5-летний ребенок. Воздушное судно произвело экстренную посадку в Красноярске, сообщили в Следственном комитете России.

По предварительной информации, во время полета ему стало плохо.

Состояние здоровья ребенка ухудшилось настолько, что командир воздушного судна принял решение произвести посадку в ближайшем аэропорту — в Красноярске. Однако, несмотря на принятые меры, прибывшие к самолету врачи констатировали смерть мальчика.

В настоящее время устанавливается причина смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.