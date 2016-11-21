Пассажир в тельняшке устроил дебош в самолете Москва – Париж

Бортпроводники в понедельник скрутили пассажира, устроившего дебош на рейсе Москва – Париж, передает телеканал "Москва 24".

Мужчина с девушкой пронесли на борт четыре литра рома и распивали его. Затем они начали угрожать бортпроводникам, кричать на пассажиров. В итоге мужчина устроил потасовку с пассажирами, рассказал пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот" Максим Фетисов.

Дебошира в тельняшке скрутили и связали ему руки брючным ремнем. Его спутница успела ударить бортпроводницу. После посадки лайнера обоих пассажиров передали полиции аэропорта Шарль-де-Голль.

Накануне похожий случай произошел в аэропорту Домодедово, где из-за пьяного пассажира задержали вылет в ОАЭ. Мужчина нецензурно ругался, угрожал взорвать самолет и пытался ворваться в кабину экипажа.