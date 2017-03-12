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"Аэрофлот" изменил расписание рейсов в Берлин в связи с забастовкой работников аэропортов в этом городе, сообщается на сайте авиакомпании.

Изменения коснулись вылетов из столичного аэропорта Шереметьево, запланированных на 13 марта. Подробную информацию можно посмотреть здесь.

Кроме того, авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") отменит в понедельник рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Германии и обратно.

Ранее немецкий профсоюз Verdi объявил о проведении забастовки наземных служб в берлинских аэропортах. Аэропорты "Тегель" и "Шенефельд" отменили более 650 рейсов.