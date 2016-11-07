Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Более 80 рейсов задержаны в московских аэропортах, еще около 40 отменены, следует из данных онлайн-табло воздушных портов.

В Шереметьеве задержаны 49 рейсов, еще 30 выполняться не будет. В Домодедове отменены девять рейсов, еще 31 будут выполнены с опозданием. Во Внукове с задержкой будет выполнен один рейс.

Гидрометцентр сообщил о штормовом предупреждении на 7 ноября из-за снегопада. По данным синоптиков, он будет сопровождаться сильным порывистым ветром. В связи с этим метеорологи объявили предпоследний, оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в ночные часы составит от 0 до -2 градусов. По области столбики термометров покажут до -5 градусов. Днем в мегаполисе температура составит 0... +2 градуса.