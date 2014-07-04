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Происшествия

04 июля 2014, 10:54

Маршрутка из Москвы столкнулась с фурой в Тульской области

авария дтп

Фото: ИТАР-ТАСС

В Тульской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский микроавтобус "ГАЗель" столкнулся с грузовиком "Ивеко". По предварительным данным, один человек погиб, еще 13 пострадали, сообщает пресс-служба полиции Тульской области.

Авария произошла около 8.25 на 86 километре трассы Калуга-Тула. По имеющейся информации, микроавтобус не пропустил грузовой автомобиль при выезде со второстепенной дороги на главную.

В салоне автобуса находилось 14 пассажиров, имеются данные о 13 пострадавших и погибшей женщине. Все пострадавшие госпитализированы в БСМП имени Ваныкина.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.

Движение по трассе не останавливали, оно осуществляется в штатном режиме.

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