В столице началась подготовка к празднованию Нового года

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент СМИ и рекламы Москвы объявил несколько открытых аукционов на выполнение работ по оформлению столицы к Новому году и Рождеству Христова.

Соответствующие заявки размещены на портале госзакупок.

На праздники Москву планируют украсить искусственными елями под названием "Пряничная", "Ретро", "Сочи", "Лоскутная" и другие. Кроме того, объявлен конкурс на установку световых декоративных конструкций на опорах освещения, световых перетяжек стационарных объемно-декоративных конструкций и флагштоков.

На некоторых улицах оборудуют световые фонтаны. Также проводится открытый аукцион на на выполнение работ по проведению интерактивной акции в рамках празднования Нового 2014 года и Рождества Христова.

Суммарная максимальная цена контрактов составляет более 230 миллионов рублей.