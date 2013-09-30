Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября 2013, 20:59

Экономика

В столице началась подготовка к празднованию Нового года

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент СМИ и рекламы Москвы объявил несколько открытых аукционов на выполнение работ по оформлению столицы к Новому году и Рождеству Христова.
Соответствующие заявки размещены на портале госзакупок.

На праздники Москву планируют украсить искусственными елями под названием "Пряничная", "Ретро", "Сочи", "Лоскутная" и другие. Кроме того, объявлен конкурс на установку световых декоративных конструкций на опорах освещения, световых перетяжек стационарных объемно-декоративных конструкций и флагштоков.

На некоторых улицах оборудуют световые фонтаны. Также проводится открытый аукцион на на выполнение работ по проведению интерактивной акции в рамках празднования Нового 2014 года и Рождества Христова.

Суммарная максимальная цена контрактов составляет более 230 миллионов рублей.

Сайты по теме


аукционы улицы бизнес Новый год подготовка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика