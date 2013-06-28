С аукциона продали часть Рогожской ямской слободы

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 28 июня, в Москве впервые с аукциона было продано здание - памятник федерального значения. Четырехэтажный особняк в центре города является частью Рогожской ямской слободы, он был построен в XIX веке.

Аукцион провел Российский аукционный дом по поручению Распорядительной дирекции Министерства культуры России. Проданное здание располагается по адресу: Школьная улица, дом №48, строение 1.

Начальная цена лота – 120, 4 миллиона рублей, итоговая сумма продажи - 150, 4 миллиона.

"Мы довольны результатами торгов – налицо эффективность продажи зданий памятников, именно на открытых аукционах. 30 миллионов – это именно то превышение на которое мы рассчитывали., к которому мы стремились. Теперь здание на Школьной будет реконструировано в соответствии с охранным обязательством, выставленным Минкультом", - отметила замгендиректора ОАО "Российский аукционный дом" Динара Усеинова.

В настоящее время первый этаж здания используется под торговлю, а остальные – под офисы. Планируется, что особняк и в дальнейшем сохранит функциональное назначение помещений.

Отметим, что всего на торги будет выставлено 22 объекта, среди которых есть памятники федерального значения. Условие продажи - восстановление и поддержание зданий за собственный счет.