Инвесторы построят на востоке Москвы автомойку и мультиплекс

Фото: ИТАР-ТАСС

Тендерный комитет Москвы выставил на инвестиционные торги три земельных участка, где планируется возведение автомойки, мультиплекса и предприятия бытового обслуживания. Об этом сообщает Стройкомплекс столицы.

Автомойка появится на пересечении улиц Амурская и Монтажная. Стартовая цена объекта - 3 миллиона 190 тысяч рублей.

Предприятие бытового обслуживания и мультиплекс предлагается построить на улице Лухмановская (владения 4 и 8). Стартовая цена первого участка - 1 миллион 510 тысяч рублей, второго - 34 миллиона 260 тысяч.