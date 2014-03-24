Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта 2014, 17:15

Экономика

Девять земельных участков выставят на торги

Фото: ИТАР-ТАСС

Девять земельных участков выставят в Москве на торги. На них планируется построить культурно-досуговые центры, торгово-бытовые объекты, торговые центры и физкультурно-оздоровительные комплексы. Решение о продаже земли приняла градостроительно-земельная комиссия столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На Большой Косинской улице, Варшавском шоссе, бульваре Дмитрия Донского и Новокосинской улице планируется построить культурно-досуговые центры. Проекты уже поддержаны жителями на публичных слушаниях.

Также положительное заключение от жителей получил проект использования участка на Лухмановской улице для возведения торгово-бытового объекта.

На Анадырской улице планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Рассматриваемая территория площадью 0,5 га свободна от застройки, при этом на участке расположены зеленые насаждения.

В Стремянном переулке построят многоэтажные и подземные гаражи, а также стоянки, на улице Авиаторов предполагается разместить торговый центр, а в 4 микрорайоне муниципального образования Северное - магазин продовольственных и непродовольственных товаров.

Общая площадь застраиваемой территории составит более 3,5 гектаров, а площадь объектов – более 75 тысяч квадратных метров.

Сайты по теме


аукционы бизнес земельные участки проекты торги строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика