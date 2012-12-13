Для покупки дорогих земель теперь нужно будет меньше документов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент земельных ресурсов сократил число документов, необходимых для покупки земельных участков дороже 100 миллионов рублей.

Теперь для участия в земельном аукционе инвестор должен иметь заявку на участие, выписку из ЕГРЮЛ и платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка. Кроме того, срок заявочной кампании для таких участков продлен на два месяца.

Новый порядок был установлен после того, как ведомство проанализировало прошедшие аукционы 2012 года, сообщается на сайте департамента.

"Несмотря на то, что на торгах нам удалось реализовать порядка 30 земельных участков, первые активные продажи позволили выявить трудности при продаже более дорогих участков, так как компаниям — потенциальным покупателям требуется более длительное время для анализа экономической прибыльности объекта и одобрения крупных сделок", — отметила замглавы департамента Ирина Ткачева.

Кроме того, ведомство изменило критерии отбора бизнес-площадок. Теперь главным признаком для властей будет их социальная значимость.

"Так, например, на 2013 год Департаментом земельных ресурсов города Москвы активно прорабатываются земельные участки под размещение коммерческих детских садиков, физкультурно-оздоровительных комплексов, — пояснила Ирина Ткачева.

"К социальной сфере мы относим и гаражное строительство. Полагаю, что наличие специальных парковочных мест снизит количество транспорта, оставленного на проезжей части, и как следствие, способствует разгрузке полос движения", - добавила замруководителя департамента.

В ближайшее время ведомство обещает опубликовать на своем сайте список земельных участков столицы, которые планируется продать в 2013 году.