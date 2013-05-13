В Москве появится новый аукцион современного российского искусства

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице готовится новый арт-проект - аукцион современного российского искусства VLADEY от создателя арт-пространства Red October и владельца галереи "Риджина" Владимира Овчаренко. Первые торги аукциона пройдут уже 23 мая: на "Красном Октябре" выставят 57 лотов из частных собраний и студий художников. Москвичи смогут увидеть работы бесплатно на предаукционном показе с 16 по 22 мая.

Аукционный дом будет продавать как работы современных "классиков" вроде Ивана Чуйкова и Леонида Сокова, так и произведения молодых российских авторов, например, Татьяны Ахметгалиевой, Ольги Кройтор и Миши MOST, рассказал РИА Новости автор проекта.

В обозримом будущем Овчаренко планирует устраивать ежеквартальные торги послевоенного искусства, акцент будет сделан на современных авторах и "неофициальном искусстве". Цены на произведения, по предварительным оценкам, составят от 9 до 400 тысяч евро.