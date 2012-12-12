Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика и предпринимательство

12 декабря 2012, 17:17

Москва получила за театральные кассы почти полмиллиарда рублей

аукционы МДТКЗ экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

На торгах, проведенных СГУП по продаже имущества Москвы, компания Acaron Investments ltd приобрела за 493,8 миллионов рублей 100 процентов акций "Московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс".

Стартовая цена акций МДТЗК составила 449 миллионов рублей, а шаг торгов, в которых приняли участие 10 покупателей, – 22,4 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

В ОАО "Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс" работает около 300 человек, а сама компания является одним из лидеров билетного рынка столицы.

В 2010 году столичные власти уже заявили, что компания является непрофильным бизнесом для города, и планировали продать МДТЗК. Начальная цена лота тогда составила 318 миллионов рублей, однако за несколько дней до аукциона лот был снят с продажи по неназванным причинам.

Сеть МДТЗК насчитывает 72 торговые точки, 45 из которых установлено на улицах города, а остальные 27 киосков - на территории столичного метрополитена. При этом в аренде у МДТЗК находится 14 помещений, а общая площадь 15 офисных зданий, находящихся в собственности компании, - около 2,1 тысячи квадратных метров.

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать