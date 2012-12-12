Москва получила за театральные кассы почти полмиллиарда рублей

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На торгах, проведенных СГУП по продаже имущества Москвы, компания Acaron Investments ltd приобрела за 493,8 миллионов рублей 100 процентов акций "Московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс".

Стартовая цена акций МДТЗК составила 449 миллионов рублей, а шаг торгов, в которых приняли участие 10 покупателей, – 22,4 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

В ОАО "Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс" работает около 300 человек, а сама компания является одним из лидеров билетного рынка столицы.

В 2010 году столичные власти уже заявили, что компания является непрофильным бизнесом для города, и планировали продать МДТЗК. Начальная цена лота тогда составила 318 миллионов рублей, однако за несколько дней до аукциона лот был снят с продажи по неназванным причинам.

Сеть МДТЗК насчитывает 72 торговые точки, 45 из которых установлено на улицах города, а остальные 27 киосков - на территории столичного метрополитена. При этом в аренде у МДТЗК находится 14 помещений, а общая площадь 15 офисных зданий, находящихся в собственности компании, - около 2,1 тысячи квадратных метров.