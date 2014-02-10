Два земельных участка на севере Москвы выставлены на аукцион

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти выставили на аукцион два земельных участка для строительства различных объектов недвижимости, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

Так, на участке по адресу: район Левобережный, мкрн 1Б, корп. 39А появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 1 975 кв. метров.

"На земельном участке по ул. Смольная, корп. 29 (вл. 59) площадью 0,09 га предусмотрено строительство магазина. Площадь нового объекта составит 520 кв. метров. В настоящее время рассматриваемая территория огорожена, на ней размещены бытовки и строительная техника", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что публичные слушания по проектам использования этих земельных участков не требуются, поскольку они расположены в зоне жилой застройки, подлежащей реорганизации.