Власти Москвы подготовили к аукционам десять земельных участков

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Власти столицы выставят на аукцион право аренды десяти земельных участков города. Земли предоставляются в первую очередь под сооружение социально значимых объектов.

Так, по адресу Малый Полуярославский переулок, дом 1/8, строение 2 бизнесменам предлагается участок под строительства детского сада на 90 мест. На участке площадью в 2,7 тысячи м² планируется соорудить здание площадью 1,7 тысячи м². Начальный размер годовой арендной платы — 2,3 миллиона рублей.

На двух участках планируется построить физкультурно-оздоровительные комплексы. По адресу Марьинский парк, микрорайон 6, корпус 25 разместится комплекс площадью 1,8 тысячи м² на участке в 1,9 тысячи м², а по адресу Рогожский вал, владение 11–13 - спорткомплекс площадью 1,4 тысячи м² на участке в 2,8 тысячи м².

Также бизнесменам предлагается выкупить права аренды земель по адресу: Митино, микрорайон 8, корпус 17. Там будут построены административно-деловые объекты и здание банка. Начальная цена права на аренду — 5,6 миллиона рублей, сообщает столичный департамент земельных ресурсов.

В Чечерском проезде для аренды предоставляются два участка. Во владении 43 планируется построить торговые точки и пункты ремонта и техобслуживания транспорта на 33 машино-места. Начальная цена торгов за объект площадью 5,2 тысячи м² - 21,7 миллиона рублей. А во владении 44 появятся торговые точки на площади в 2,2 тысячи м², начальная цена права на аренду - 10,9 миллиона рублей.

На Салтыковской улице будет построена гостиница, начальный размер права на аренду участка в 5,5 тысячи м² - 39,7 миллиона рублей. А в районе 2-ой Вольской улицы, напротив больницы № 10 может появиться автотехцентр на 7 машино-мест, начальная цена лота - 5,6 миллиона рублей.

На севере Москвы подобран участок для административно-производственного комплекса площадью 5,3 тысячи м². Начальный размер права на аренду— 4,5 миллиона рублей. А в промзоне "Бирюлево 28А" на 39 тысячах м² предлагается построить склады, начальная цена лота - почти 700 миллионов рублей.

Первые торги в 2013 году состоятся уже 31 января. Заявки от инвесторов принимаются вплоть до 30 января, сообщает замруководителя департамента Ирина Ткачева.