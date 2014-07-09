В Подмосковье выберут перевозчиков для 18 автобусных маршрутов

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В Подмосковье пройдут аукционы, на которых определятся компании-перевозчики для 18 автобусных маршрутов с местами для льготников. Конкурсы состоятся в июле 2014 года. Об этом Агентству "Москва" сообщил пресс-секретарь областного министерства транспорт Роман Левкович.
Он уточнил, что стоимость проезда льготников компенсирует бюджет Московской области. Победившие в тендере перевозчики будут работать на маршрутах с 1 августа по 31 декабря 2014 г.
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На аукционах будут предложены следующие маршруты:
- Коломна (автовокзал Коломна) – Дмитровцы;
- Коломна (автостанция Старая Коломна) – Черкизовская переправа;
- Коломна (автостанция Старая Коломна) – Боково-Акулово;
- Павловский Посад – Сопово;
- станция "Ленинская"– поселок Мещерино;
- поселок Белоомут – поселок Сельниково;
- Шаховская – Волоколамск;
- Шаховская – станция "Княжьи Горы";
- Дмитров – Запрудня;
- Егорьевск – поселок Радовицкий Мох;
- станция "Икша" – поселок Долгиниха;
- поселок Белоомут – поселок Рязановский;
- Талдом – Кимры;
- Химки (микрорайон Подрезково – Москва (метро "Планерная");
- Химки (микрорайон Подрезково) – Москва (метро "Войковская");
- Химки (платформа "Левобережная") – Москва (метро "Речной вокзал");
- Электросталь (вокзал) – поселок Пушкино-2;
- станция "Подольск" – поселок Александровка.