В Подмосковье выберут перевозчиков для 18 автобусных маршрутов

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В Подмосковье пройдут аукционы, на которых определятся компании-перевозчики для 18 автобусных маршрутов с местами для льготников. Конкурсы состоятся в июле 2014 года. Об этом Агентству "Москва" сообщил пресс-секретарь областного министерства транспорт Роман Левкович.

Он уточнил, что стоимость проезда льготников компенсирует бюджет Московской области. Победившие в тендере перевозчики будут работать на маршрутах с 1 августа по 31 декабря 2014 г.





На аукционах будут предложены следующие маршруты:



Коломна (автовокзал Коломна) – Дмитровцы;

Коломна (автостанция Старая Коломна) – Черкизовская переправа;

Коломна (автостанция Старая Коломна) – Боково-Акулово;

Павловский Посад – Сопово;

станция "Ленинская"– поселок Мещерино;

поселок Белоомут – поселок Сельниково;

Шаховская – Волоколамск;

Шаховская – станция "Княжьи Горы";

Дмитров – Запрудня;

Егорьевск – поселок Радовицкий Мох;

станция "Икша" – поселок Долгиниха;

поселок Белоомут – поселок Рязановский;

Талдом – Кимры;

Химки (микрорайон Подрезково – Москва (метро "Планерная");

Химки (микрорайон Подрезково) – Москва (метро "Войковская");

Химки (платформа "Левобережная") – Москва (метро "Речной вокзал");

Электросталь (вокзал) – поселок Пушкино-2;

станция "Подольск" – поселок Александровка.

Отмечается, что на маршрутах будут ходить автобусы как большой, так и малой вместимости.