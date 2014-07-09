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Наземный транспорт

09 июля 2014, 19:39

В Подмосковье выберут перевозчиков для 18 автобусных маршрутов

аукционы наземный транспорт автобусы перевозчики мо

Фото: M24.ru

В Подмосковье пройдут аукционы, на которых определятся компании-перевозчики для 18 автобусных маршрутов с местами для льготников. Конкурсы состоятся в июле 2014 года. Об этом Агентству "Москва" сообщил пресс-секретарь областного министерства транспорт Роман Левкович.

Он уточнил, что стоимость проезда льготников компенсирует бюджет Московской области. Победившие в тендере перевозчики будут работать на маршрутах с 1 августа по 31 декабря 2014 г.

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На аукционах будут предложены следующие маршруты:

  • Коломна (автовокзал Коломна) – Дмитровцы;
  • Коломна (автостанция Старая Коломна) – Черкизовская переправа;
  • Коломна (автостанция Старая Коломна) – Боково-Акулово;
  • Павловский Посад – Сопово;
  • станция "Ленинская"– поселок Мещерино;
  • поселок Белоомут – поселок Сельниково;
  • Шаховская – Волоколамск;
  • Шаховская – станция "Княжьи Горы";
  • Дмитров – Запрудня;
  • Егорьевск – поселок Радовицкий Мох;
  • станция "Икша" – поселок Долгиниха;
  • поселок Белоомут – поселок Рязановский;
  • Талдом – Кимры;
  • Химки (микрорайон Подрезково – Москва (метро "Планерная");
  • Химки (микрорайон Подрезково) – Москва (метро "Войковская");
  • Химки (платформа "Левобережная") – Москва (метро "Речной вокзал");
  • Электросталь (вокзал) – поселок Пушкино-2;
  • станция "Подольск" – поселок Александровка.
Отмечается, что на маршрутах будут ходить автобусы как большой, так и малой вместимости.

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