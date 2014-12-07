Усадьбу Крекшино продадут на аукционе

Усадьба "Крекшино" уйдет с молотка

Усадьбу Крекшино в Новой Москве продадут на аукционе. Как сообщает телеканал "Москва 24", новый владелец здания обязан будет привести его в порядок.

В настоящее время дом XIX века площадью в 317 квадратных метров в Троицком округе находится в запустении.

Стартовая цена этого лота на аукционе – 3,1 миллиона рублей. У будущего владельца в доме будет уникальная система отопления - над острыми очертаниями кровель возвышаются каминные трубы, украшенные дымниками. Еще в XIX веке здесь были полы с подогревом.

Ранее в Крекшино заезжал Лев Толстой в гости к издателю своих произведений Владимиру Черткову. Дом принадлежал новгородскому дворянину Крекшину, семейству Голицыных, Пашкову. После революции дом стал общежитием, в войну - госпиталем и радиоузлом. После думали сделать здесь музей Толстого, но в результате здание, оставшееся без хозяев, просто бросили.