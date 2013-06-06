Власти Москвы пока не получали заявок на покупку доли города в МОЭК

"Большое интервью": Андрей Шаронов о редевелопменте промышленных зон

Московские власти пока не получали официальных заявок на покупку доли города в ОАО "Московская объединенная энергетическая компания", но интерес к этому активу проявляет как минимум несколько претендентов, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

Напомним, департамент городского имущества подписал распоряжение о продаже на аукционе имущественного комплекса МОЭК. 89% акций организации будет выставлено на торги единым лотом с движимым и недвижимым имуществом, которое компания арендует у города. Начальная стоимость объекта приватизации составила почти 99 миллиардов рублей. Шаг аукциона – 5 миллиардов рублей.

"Сама сумма - стоимость этой компании - она в некотором смысле защищает нас от прихода каких-то случайных собственников, случайных партнеров. Не буду говорить, кто, но есть интересанты, которые обладают и деньгами, и отраслевой технологией, и компетенцией в этой сфере", – сказал Шаронов.

Аукцион состоится 13 августа. Прием заявок от потенциальных покупателей будет вестись до конца июля.