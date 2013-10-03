Столичные власти сдали в аренду 3 помещения в ЗАО

Столичные власти сдали в аренду три помещения в ЗАО

Московские власти провели аукцион по аренде нежилых помещений. На торги были выставлены 3 лота - недвижимость в Западном округе. Помещения отдали в аренду на 10 лет.

Первым с молотка ушел объект на Беловежской улице, дом 13, площадью 140,2 квадратных метров. В итоге победитель аукциона, ООО "Сити Сервис", заплатит городу 1,6 миллионов рублей. Начальная цена лота составляла почти 940 тысяч рублей.

Помещение в доме 12 на Солнцевском проспекте, площадью 81,1 квадратных метров, отойдет в аренду ООО "Капитал". Итоговая сумма выросла с 486 тысяч до 1,092 миллионов рублей.

Последним разыгрывался лот на Волынской улице, 10. Помещение площадью 177,2 квадратных метров на 10 лет получил ИП Новиков Олег Тимофеевич, который в результате торгов заплатит 1,8 миллионов рублей.