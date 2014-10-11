В цирке на Цветном бульваре три артиста пострадали при выполнении номера

Три артиста пострадали при выполнении конного номера в цирке

Три артиста пострадали в субботу, 11 октября, при выполнении номера в цирке на Цветном бульваре, сообщает телеканал "Москва 24".

Во время репетиции конного номера "Джигитовка", несколько наездников выстроились в пирамиду и под ними перевернулась тачанка.

"Пострадали три артиста, им была оказана медицинская помощь на месте, вызвана Скорая помощь. Один из артистов уже в цирке находится, но выступать не будет, так как по правилам пострадавший не выступает. Двое были госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и перелом ноги", - рассказала пресс-секретарь Росгосцирка Вера Серебровская.

Напомним, что в весной прошлого года в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского кенийский гимнаст сорвался из-под купола прямо во время представления. Падение произошло во время исполнения коронного трюка - тройного сальто-мортале в полете.

Прошлой осенью случилось еще одно подобное ЧП - во время выступления на фестивале "Идол" с трапеции сорвались артистки американского дуэта "Де Луна".