Казаки подготовят молодежь к службе в армии

Казаки начнут подготовку молодежи к армии

Российские казаки начнут подготовку молодежи к службе в армии. Будущих солдат обучат различным специальностям, которые пригодятся на службе, рассказал в эфире "Москва FM" атаман Центрального казачьего войска Валерий Налимов.

"Мы с ДОСААФ России последние два года проводим эту работу – подготовка к службе в армии. Мы учим молодых людей на танкистов, водителей, разведчиков и другие специальности", – отметил Налимов.

Предварительная подготовка поможет ребятам определиться с профилем в армии. Курсы для будущих солдат будут открыты на территории 4-й отдельной Кантемировской дивизии.

"Мы вместе с командованием и генштабом приняли решение обучать ребят по специальностям военных вузов с этого года. На прошлой неделе туда приехали 320 казаков призывников из Тульской области, и мы очень серьезно поработали", – сказал Налимов.

Напомним, казаки не только займутся подготовкой молодежи к службе в армии. Они также намерены на добровольной основе начать патрулирование столичных улиц. Дружинники будут бороться с незаконной торговлей и парковкой, а также проводить беседы с автомобилистами-нарушителями.