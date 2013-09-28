Минобороны планирует призывать в армию только студентов-платников

В ходе реформы системы призыва отменят отсрочку студентов-платников

Минообоны начинает масшатбную реформу системы призыва за последние годы. Подготовлены поправки к закону о воинской обязанности, которые отменят отсрочку от армии студентам-платникам и оставят эту привелегию только тем, кто учится на бюджетной основе.

В этом случае в войска могут призвать около 300 тысяч молодых людей. Для сравнения в ходе последней призывной компании армию пополнили всего 150 тысяч новобранцев.

В министерстве объяснили, что большинство выпускников не востребованы в экономическом комплексе страны. Также к плюсам в минобороны отнесли то, что срок службы сейчас не превышает время академического отпуска. Поэтому у студентов, которые платят за свое образование, не возникнет проблем с дальнейшим обучением в том же вузе.

Также, по мнению военных, изменения нужны из-за демографического спада. За последние семь лет количество призывников снизилось больше чем на 40 процентов.