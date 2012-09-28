Каждый 10-й российский контрактник не способен пройти "курс выживания"

Примерно десять процентов контрактников не могут осилить прохождение программы интенсивной общевойсковой подготовки, которую иначе называют "курсом выживания".

"По различным причинам в ходе прохождения отчисляется примерно каждый десятый", - сообщил РИА Новости главнокомандующий российскими Сухопутными войсками (СВ) Владимир Чиркин.

"Курс выживания" для военнослужащих-контрактников был введен в учебных соединениях и воинских частях СВ с 16 мая 2012 года. "Считаю, что разработанная в главном управлении боевой подготовки Сухопутных войск программа позволяет осуществлять подготовку военнослужащих в соответствии с предъявляемыми требованиями", - подчеркнул Чиркин.

Курсы выживания

Программы интенсивной общевойсковой подготовки для российских контрактников начали действовать в 2012 году. Каждый такой курс длится шесть недель.

"Курсы выживания" включают в себя "обкатку танками", где военнослужащих учат противодействовать бронированным машинам противника. Также проводятся полевые занятия по скрытому передвижению, оборудованию ночлега, разведению огня без спичек, добыванию и фильтрации воды при помощи подручных средств и многое другое.

Одной из основных задач этой программы является выявление военнослужащих, не способных проходить службу на боевых должностях по своему физическому состоянию, уровню психической устойчивости и другим причинам.

