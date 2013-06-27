Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 июня 2013, 16:07

Политика

Минобороны опубликовало план военного строительства на семь лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство обороны России опубликовало план военного строительства на период с 2013 до 2020 года.

По данным ведомства, план составлен до 2020 года, так как тесно связан с государственной программой перевооружения. рассчитанной на семь лет.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед ведомством задачу решить квартирный вопрос, довести долю новой военной техники и оружия в армии до 70%, обеспечить развитие разработок, модернизировать объекты инфраструктуры и военные городки, повысить престиж военной службы.

Эти задачи содержатся в программных указах президента от 7 мая 2012 года.

армия Минобороны оборона

