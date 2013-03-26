Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта 2013, 19:44

Политика

Студенты "на каникулах в армии" будут служить девять месяцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Студенты "на каникулах в армии" будут служить по три месяца в году. В итоге они отслужат девять месяцев, а не год, как солдаты-срочники.

При этом такая служба в армии не будет осуществляться в ущерб студенческим каникулам.

"Каникулы — это святое. Мы заинтересованы в соблюдении прав студентов, в их здоровье и отдыхе", — передает РИА Новости слова ректора МГТУ имени Баумана Анатолия Александрова.

Напомним, ранее группа ректоров вузов предложила Минобороны организовать срочную службу для студентов с военной кафедры. Предлагалось, что учащиеся вместо части летних каникул будут проходить подготовку в военных частях по три месяца в году. Еще три месяца планировалось засчитывать в счет обучения этих студентов на военной кафедре. При этом предполагалось, что служить студенты будут рядом с домом и в тех частях, которые соответствуют их специальности.

В свою очередь Российский студенческий союз (РСС) выразил протест против данной инициативы. Активисты считают, что подобная мера лишь оторвет студентов от учебных пособий.

армия студенты каникулы призывники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика