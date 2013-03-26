Студенты "на каникулах в армии" будут служить девять месяцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Студенты "на каникулах в армии" будут служить по три месяца в году. В итоге они отслужат девять месяцев, а не год, как солдаты-срочники.

При этом такая служба в армии не будет осуществляться в ущерб студенческим каникулам.

"Каникулы — это святое. Мы заинтересованы в соблюдении прав студентов, в их здоровье и отдыхе", — передает РИА Новости слова ректора МГТУ имени Баумана Анатолия Александрова.

Напомним, ранее группа ректоров вузов предложила Минобороны организовать срочную службу для студентов с военной кафедры. Предлагалось, что учащиеся вместо части летних каникул будут проходить подготовку в военных частях по три месяца в году. Еще три месяца планировалось засчитывать в счет обучения этих студентов на военной кафедре. При этом предполагалось, что служить студенты будут рядом с домом и в тех частях, которые соответствуют их специальности.

В свою очередь Российский студенческий союз (РСС) выразил протест против данной инициативы. Активисты считают, что подобная мера лишь оторвет студентов от учебных пособий.