Гауптвахта может снова появиться в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Помещение для временного содержания провинившихся военнослужащих, известное более как гауптвахта, в ближайшее время могут вновь построить в Москве.

Распоряжение об этом отдал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, передает РИА Новости со ссылкой высокопоставленный источник в Минобороны.

Последняя из ранее действующих московских гауптвахт была закрыта в 2007 году из-за несоответствия международным требованиям.

Нововведения предусматривают наличие в каждой камере санузла и вентиляции, кроме того, на "губе" появятся радио и телевизоры, кровати с постельным бельем, комнаты для свиданий, а арестованным будут выдавать книги, настольные игры, газеты и журналы.

Новое помещение для содержания арестованных военнослужащих будет построено в районе Хорошевского шоссе, либо на территории 154-го полка в районе Лефортово.

Сейчас на территории России функционируют более десяти гауптвахт.

Напомним, гауптвахты первоначально означали главный караул (от нем. Hauptwache), позже в Русской армии стали означать караульный дом - место для размещения личного состава караула. Гауптвахты появились в России при Петре I. В советское время в караульных домах стали выделять помещения для содержания арестованных военнослужащих.

Согласно действующему законодательству, предельный срок нахождения на гауптвахте составляет 45 суток.