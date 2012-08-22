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Свежая пресса

22 августа 2012, 17:15

"РГ": Всем  призывникам  установили  единое  жалование

армия зарплата заработная плата свежая пресса

ИТАР-ТАСС

Единое жалование Министерство обороны РФ установило всем призывникам. Теперь вне зависимости от должности, звания и особенностей несения службы все солдаты, сержанты и старшины срочной службы будут получать по 2 тысячи рублей в месяц.

22 августа "Российская газета" опубликовала приказ министра обороны, который узаконил в армии новые выплаты. При этом уточняется, что самовольно менять порядок призывных расчетов руководитель военного министерства не вправе. Приказ Анатолия Сердюкова № 1717 – это ведомственный документ, составленный на основе специального указа президента и соответствующего постановления правительства.  

Хотя приказ министра обороны датирован 6 июля этого года, повышенное довольствие военнослужащим срочной службы уже пересчитали или пересчитают с 1 января. В документе сказано, что 2 тысячи рублей в месяц нужно платить и курсантам военных вузов, поступившим в училище или академию с "гражданки". Как только они заключат контракт на прохождение военной службы, им установят жалование армейского профессионала.  Корреспонденту "РГ" заместитель министра обороны Татьяна Шевцова сказала, что ежемесячные 2 тысячи рублей – это минимум, который сегодня получает призывник. А те ребята, которые служат на Северном Кавказе и за пределами России, получают больше. Должностной оклад у них как у солдат-"контрактников". А еще таким призывникам начисляют дополнительные выплаты. 

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