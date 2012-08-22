Армия РФ получит новейшее оружие - противовертолетные мины

ИТАР-ТАСС

В российскую армию в 2013 году поступит на вооружение новейшее оружие - противовертолетные мины отечественного производства.

Разработал новинку "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем", передает РИА Новости.

Сейчас комплекс готовится к принятию на вооружение, после чего будет заключен госконтракт с министерством обороны.

Противовертолетная мина предназначена для защиты объектов от вертолетных атак. Это оружие с помощью акустической системы обнаруживает цель на дальности до километра, высокочастотный датчик определяет местоположение цели и дает сигнал на подрыв.

Мина способна уничтожить цель на дистанции до 100 метров. Поражающие элементы пробивают 12 мм стальной брони. Собственный источник питания позволяет мине оставаться в рабочем состоянии до 6 суток.

Новое оружие может работать в автоматическом режиме, либо его можно активировать дистанционно.

ФКП "ГкНИПАС", разработавший мину, - один из крупнейших авиационных полигонов России. Экспериментальная база полигона позволяет проводить испытания и отработку авиационных боевых комплексов, систем ракетной и ракетно-космической техники в наземных условиях.