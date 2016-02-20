Минобороны России разрабатывает концепцию роботизации армии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Министерстве обороны РФ разрабатывают концепцию роботизации армии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Павла Попова.

"В России из ударных боевых роботов будут формировать отдельные подразделения с единой системой управления. Такие "робовоины" смогут самостоятельно действовать на поле боя, взламывая оборону противника", – сказал он.

В рамках концепции также будут создавать роботизированные части и соединения. После завершения испытаний наземных робототехнических комплексов военного назначения, техника начнет поступать в Вооруженные силы.

Напомним, в конце декабря председатель Союза молодых инженеров России Евгений Мирошниченко сообщал, что в Москве хотят заняться разработкой и созданием роботов для армии и силовых структур. Создание инжиниринг-парка планируется совместно с ДОСААФ России.

Сообщалось, что инжиниринговый парк может начать работу уже в феврале-марте 2016 года. Уже существует несколько интересных проектов, первые предсерийные образцы могут появиться к осени 2016 года.