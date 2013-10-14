Форма поиска по сайту

14 октября 2013, 16:15

Политика

Первые спортсмены отправились на службу в спортроту в Балашихе

Фото: ИТАР-ТАСС

Первые 25 спортсменов отправились на службу в спортивную роту в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил начальник направления призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Алексей Князев, передает телеканал "Москва 24".

Сейчас в России работает четыре спортивные роты: в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Балашихе и Самаре. По словам Алексея Князева, в этом году в спортроты планируется направить около 200 человек. Он отметил, что все они являются кандидатами в Олимпийскую сборную России.

Сначала спортсмены пройдут курс молодого бойца, затем приступят непосредственно к тренировкам.

Напомним, что осенний призыв стартовал в России 1 октября. Он завершится 31 декабря. В числе новшеств этого года – изменение правил предоставления отсрочки. Так, студенты среднеспециальных учебных заведений, а также духовных учебных заведений с лицензией могут рассчитывать на отсрочку от армии до тех пор, пока не защитят диплом.

армия призыв оборона спортсмены

