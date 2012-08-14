Солдат торговал на Митинском рынке деталями боевой техники

ИТАР-ТАСС

В Московской области перед судом предстанет военнослужащий, похищавший детали с действующей боевой техники и продававший их на Митинском рынке, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Рядовому Алексею Иванову удавалось скрываться от следствия более 11 лет. Большую часть этого времени он прожил по паспорту своего старшего брата, куда вклеил свою фотографию.

По данным следствия, в 2000 году Иванов совместно со своим сослуживцем Ренатом Хуснутдиновым неоднократно проникал в гараж, где хранилась боевая техника, с которой они в общей сложности демонтировали и похитили более 2 тысяч конденсаторов и 125 микросхем. Украденные детали Иванов продавал на Митинском радиорынке в Москве. Полученные деньги злоумышленники тратили по своему усмотрению.

О преступлении стало известно после учений, во время которых 3 боевые машины, предназначенные для обеспечения безопасности связи и управления войсками, не смогли не только выехать из гаража, но и, как выяснили специалисты, оказались полностью небоеспособны.

По данному факту в 2000 году было возбуждено уголовное дело. После предъявления обвинения Иванов, находившийся на тот момент времени под наблюдением командования, дезертировал из воинской части.

В настоящий момент военным следственным отделом Следственного комитета по Алабинскому гарнизону расследование уголовного дела в отношении механика-водителя войсковой части 11001 рядового Иванова завершено. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а" и "б" ч. 2 ст. 158 УК (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище), ч. 2 ст. 346 УК РФ (умышленное уничтожение предметов военной техники, повлекшее тяжкие последствия).