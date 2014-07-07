Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

07 июля 2014, 17:44

В российскую армию идут служить семьями, чтобы посмотреть мир - опрос

армия

Фото: Лидия Широнина

Семейные пары Центрального военного округа рассматривают совместную службу по контракту как способ изменить свою жизнь и посмотреть мир, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на официального представителя округа Ярослава Рощупкина.

К такому выводу пришли специалисты саратовского областного военкомата, подводившие итоги работы мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.

Ссылки по теме

Всего на мобильный пункт обратилось более 300 человек, 30 из которых женщины.

Также специалисты отметили рост интереса со стороны семейных пар, многие из которых рассматривают совместную службу в Вооруженных силах как возможность радикально изменить свою жизнь. По словам Рощупкина, только за последний месяц документы подали три семьи из Саратова.

Среди основных мотивов они называют социальную защищенность, конкурентоспособную оплату, которая при трудоустройстве второго супруга переводит семью в средний класс регионального уровня. А также обеспечение жильем, рост престижа военной службы и возможность посмотреть мир.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать