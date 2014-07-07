В российскую армию идут служить семьями, чтобы посмотреть мир - опрос

Фото: Лидия Широнина

Семейные пары Центрального военного округа рассматривают совместную службу по контракту как способ изменить свою жизнь и посмотреть мир, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на официального представителя округа Ярослава Рощупкина.

К такому выводу пришли специалисты саратовского областного военкомата, подводившие итоги работы мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.

Всего на мобильный пункт обратилось более 300 человек, 30 из которых женщины.

Также специалисты отметили рост интереса со стороны семейных пар, многие из которых рассматривают совместную службу в Вооруженных силах как возможность радикально изменить свою жизнь. По словам Рощупкина, только за последний месяц документы подали три семьи из Саратова.

Среди основных мотивов они называют социальную защищенность, конкурентоспособную оплату, которая при трудоустройстве второго супруга переводит семью в средний класс регионального уровня. А также обеспечение жильем, рост престижа военной службы и возможность посмотреть мир.